Der Münchner Autobauer BMW hat seine Prognose für das laufende Jahr trotz eines starken Starts nicht angehoben. Zur Begründung verwies der Konzern unter anderem auf hohe Investitionen für Produktanläufe in der zweiten Jahreshälfte sowie Vorleistungen in E-Autos. Wo die nächste markante Chartmarke liegt, was Anleger jetzt tun sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...