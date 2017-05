Zürich - Die Digitalisierung hat Einzug in alle Lebens- und Arbeitsbereiche erhalten - und auch das Marketing nicht verschont. Seit einiger Zeit gehen zahlreiche Medienkanäle und Agenturen so weit, den Tod des klassischen Offline-Marketings zugunsten einer ausschliesslichen Fokussierung auf den Online-Bereich zu prophezeien. Digital Natives und die Allgegenwart von Smartphones und Tablets begünstigen diese Aussagen, der klassische Flyer, Print- und Fernsehwerbung scheinen eine immer geringere Bedeutung zu haben.

Und doch: Durch eine geschickte Verknüpfung von Offline- und Online-Massnahmen zu einem crossmedialen Marketing-Mix lassen sich teilweise besondere Erfolge erzielen. Dieser Beitrag zeigt die beliebtesten Marketingkanäle und -Massnahmen und neue "Mittelwege" aus der Welt des Marketings und der Werbung auf.

Die Klassiker des Offline-Marketings

Jegliche Formen des Marketings, die sich nicht auf digitale Angebote beziehen, fallen unter den Begriff des Offline-Marketings - wobei der Marketingbegriff hierbei im allgemeinen Begriffsverständnis

Werbung, d. h. Massnahmen zur Verkaufsförderung Marketing, d. h. Massnahmen zu Imageförderung von Produkten oder Marken Public Relations, ebenfalls Massnahmen zur Imageförderung sowie zur Information von Stakeholdern

umfasst. Entsprechend gehören zu den Massnahmen des Offline-Marketings folgende Massnahmen bzw. Werbeträger:

Aussenwerbung (Litfasssäule, Gerüstplane, Plakatwand, Fassaden oder Mauern (Bemalung, Schilder, Ausleger), Bauzäune, Skywriting etc.) Werbegeschenke (Kalender, Kugelschreiber, Feuerzeuge etc.) Printwerbung (Zeitschriften, Anzeigenblätter, Zeitungsbeilagen) Radiowerbung Kino- und Fernsehwerbung Sponsoring (z. B. von Veranstaltungen, Trikotwerbung) Werbung auf Bussen und Bahnen Point-of-Sale-Marketing am Verkaufsort (Verköstigungen, Schaufenstergestaltung) Messeauftritte und Events (z. B. auch Business-Stammtische) Telefonmarketing Postversand Einträge in Branchenbüchern Couponing Beiträge in Fachzeitschriften

Häufig werden die Begriffe des digitalen Marketings, Online-Marketings und mobilen Marketings gleichgesetzt, doch umfassen sie teilweise jeweils unterschiedliche Bereiche: Zum digitalen Marketing gehören beispielsweise auch Werbeformen wie SMS, das mobile Marketing beschreibt ausschliesslich Werbeformen auf mobilen Endgeräten wie Smartphone und Tablets, Online-Marketing benennt alle Massnahmen, zu deren Übertragung das Internet notwendig ist.

Für das Internet lassen sich verschiedene Bereiche des Online-Marketings abgrenzen. Allen gemein ist dabei eine im Vergleich zum Offline-Marketing gegebene Messbarkeit der Werbewirkung sowie aufgrund der Speicherung von Nutzerdaten eine zielgruppenspezifische Werbung. Messgrössen sind dabei die Verweildauer des Nutzers auf einer Seite, Anzahl von Seitenabrufen und einzelner Besucher, die Conversion-Rate und Absprungrate.

Unternehmens-Website zur Kundenbindung und -generierung, deren Sichtbarkeit durch die Suchmaschinenoptimierung verbessert wird. Internetwerbung als Bannerwerbung (Display-Advertising) E-Mail-Marketing (Newsletter) Suchmaschinenmarketing als Anzeigenschaltung in Suchmaschinen Social Media-Marketing, vor allem für Branding- und Marketingkommunikations-Ziele Affiliate-Marketing als Verteilung des Marketings auf unterschiedliche Partner, die nach Erfolg (Pay per Lead, Pay per Click, Pay per Sale) vergütet werden. Videomarketing sowie Nutzung von Instagram & Co. für Werbezwecke Mobile-Marketing Content-Marketing Apps Games und In-Game-Advertising

Zum mobilen Marketing gehören sowohl Media-Inhalte wie Spiele, Musik, Videos usw., als auch Informationen News, Alerts, Produktinformationen und/oder transaktionsbezogene Leistungen wie online einkaufen, Videostreaming, Zahlungsabwicklung usw. Immer häufiger werden auch Apps mit dem Ziel des Marketings genutzt. Seitens der Unternehmen besteht durch das mobile Marketing die Absicht der Kundenbindung sowie die Bereitstellung zielgruppengenauer Angebote, wobei teilweise neben Nutzerdaten auch der Standort eine Rolle spielen kann.

Offline- vs. Online-Marketing - Vor- und Nachteile

Für sich genommen verfügen sowohl Online- als auch Offline-Marketing über spezifische Vor- und Nachteile, die das jeweils andere Medium nicht bietet.

Eine Kombination aus beiden Methoden kann die Vorteile beider Marketing-Formen vereinen und damit eine weitaus grössere Zielgruppe ansprechen. Das Stichwort lautet hier Crossmedia- oder auch Multichannel-Marketing.

Integriertes Marketing

Ein Produkt kann in der Vielzahl kaum unterscheidbarer Waren kaum mehr mit einer einzigen Kampagne erfolgreich sein. Das neue Stichwort des Marketings ist jenes der Customer-Journey - mit der einher die Definition verschiedener Kontaktpunkte geht, an denen ein potenzieller Käufer mit einem Produkt in Berührung kommen kann. Entsprechend ist es Aufgabe der Marketingabteilungen, einen Markenauftritt vollständig durchzuplanen und den Käufer an jedem x-beliebigen Punkt dieser Journey abzuholen.

Die Customer-Journey als Ausgangspunkt der Marketingplanung

Zu dieser Reise zählen alle Berührungspunkte eines potenziellen Käufers, bevor er sich zum Kauf eines Produktes entscheidet. Dabei gibt es sowohl direkte Berührungspunkte über Werbemassnahmen, die das werbetreibende Unternehmen direkt beeinflussen kann, als auch indirekte Berührungspunkte - Produktbewertungen, Foren und Blogs - an denen sich Interessenten vorab über ein Produkt informieren. Um die Marketingmassnahmen effizient und kundenorientiert zu gestalten, ist es für ein Unternehmen unabdingbar, die Touchpoints zu kennen. Besonders durch Tracking-Methoden ist hier im digitalen Umfeld eine gute Auswertungsmöglichkeit gegeben.

Die Customer-Journey unterteilt sich dabei in fünf unterschiedliche Phasen:

Awareness: Das Bewusstsein für das Produkt erwacht (Inspiration). Favorability: Das Interesse für das Produkt wird verstärkt (Favorisierung). Consideration: Der Kunde erwägt den Kauf (Wunsch). Intent to Purchase: Die Kaufabsicht wird konkret (Anstoss). Conversion: Der Interessent kauft das Produkt (Umsetzung).

Durch die Berücksichtigung der Customer-Journey lassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...