Adidas hat die Märkte heute mit starken Zahlen überzeugt. "Es ist schon unglaublich, wie Adidas das macht", zieht Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, den Hut vor dem Unternehmen. In sein Lob schließt er auch die Aktie ein. Die sei der stärkste Wert 2015 und 2016 im DAX gewesen. Und auch in disem Jahr laufe es bisher sehr gut. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um den DAX, Tesla, BMW, Infineon, JinkoSolar und Orocobre. Das Interview finden Sie hier.