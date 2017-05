Bonn (ots) - Nach einem langen und denkwürdigen Wahlkampf hat sich Frankreich entschieden - und ganz Europa verfolgt mit größtem Interesse den weiteren Weg der Grande Nation. Das Land muss nun unter neuer Führung die dringendsten innen- und europapolitischen Herausforderungen meistern. Kann Frankreich seine aktuelle Identitätskrise schnell überwinden? Findet es zu wirtschaftlicher Stärke zurück - und kann bzw. will es weiter ein Motor der europäischen Einheit sein?



Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit



- Prof. Ulrike Guérot, Direktorin "The European Democracy Lab" - Prof. Henri Ménudier, Universität Sorbonne, Paris



