New York - Unter den Anlegern an der Wall Street ist auch am Donnerstag zunächst keine Kauflaune aufgekommen. Nach einem moderat freundlichem Start rutschte der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,10 Prozent auf 20'937,56 Punkte ab. Er knüpfte so nahtlos an seine lethargische Kursentwicklung der vergangenen Handelstage an.

Kaum mehr Bewegung gab es auch bei den übrigen Indizes: Der breiter gefasste S&P 500-Index stand zuletzt hauchdünn mit 0,02 Prozent im Plus bei 2388,65 Punkten, während der Nasdaq 100 knapp um 0,08 Prozent auf 5620,58 Punkte nachgab.

Die US-Börsen folgten damit nicht den deutlichen Kursgewinnen in Europa, wo sich vor der Stichwahl in Frankreich die Aussicht auf einen europa- und wirtschaftsfreundlichen Präsidenten verfestigt. Zögerlich wird bereits auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...