MARTINI, der Titel-Sponsor von Williams, eröffnet die Formel 1"-Saison 2017 mit einem einmaligen Erlebnis für alle Motorsport-Fans. In Partnerschaft mit Airbnb zelebriert die ikonische italienische Marke mit dem heutigen Start eines besonderen Gewinnspiels die Freude am Grand-Prix-Sport - sie ermöglicht einem Fan und seiner Begleitung, eine unvergessliche Nacht in der Williams MARTINI Racing"-Garage auf der Silverstone Rennstrecke zu verbringen. Die Gewinner werden die Nacht vor dem Formel 1 ROLEX British Grand Prix am 15. Juli 2017 im Zuhause einer der weltweit renommiertesten Teams der Formel 1 verbringen.



Der Zugang zur Team-Garage ist während des "Formel 1"-Wochenendes extrem eingeschränkt. Die glücklichen Gewinner erhalten im Rahmen der "MARTINI und Airbnb"-Nacht eine exklusive Führung durch die Garage und werden von der stellvertretenden Team-Chefin, Claire Williams, empfangen. Anschließend verbringen sie die Nacht mit einem kulinarischen Abendprogramm und dürfen neben den "2017 Williams MARTINI FW40" Rennwagen und inmitten von 50 Jahren MARTINI Rennfahrt-Geschichte einschlafen und träumen. Das außergewöhnliche Erlebnis beinhaltet außerdem ein Treffen mit dem Rennfahrer Felipe Massa. Ein weiterer Höhepunkt: Die Gewinner haben die einmalige Möglichkeit, dabei zu sein, wenn das "Williams MARTINI Racing"-Team sein 40. Jubiläum feiert.



Es ist unglaublich, was MARTINI seit seiner Rückkehr zur Formel 1 für den Motorsport getan hat. Die Marke teilt die Freude und die Leidenschaft am Sport und zelebriert diese sowohl an, als auch abseits der Rennstrecke. Für mich war die "Williams MARTINI Racing"-Garage immer ein zweites Zuhause und ich kann es kaum erwarten, die Gewinner diesen Sommer in Silverstone willkommen zu heißen," sagt Felipe Massa, "Williams MARTINI Racing"-Rennfahrer.



Zara Mirza, Global Head of Creative Excellence, Bacardi Limited, ergänzt: "Wir bei MARTINI sind nicht nur Sponsoring-Partner, sondern selbst große Motorsport-Fans. Eine Nacht in der Garage neben einem Formel 1"-Auto zu verbringen, fühlt sich wie ein wahrgewordener Traum vom Autorennen an."



"MARTINI und Airbnb"-Gewinnspiel



Die "MARTINI und Airbnb"-Nacht in der "Williams MARTINI Racing"-Garage ist die letzte Ausgabe der Airbnb-Gewinnspielserie Night at ...", welche es den Gästen ermöglicht, an besonders außergewöhnlichen Orten auf der Welt zu übernachten. Das Gewinnspiel läuft vom 27. April bis zum 16. Mai 2017. Teilnehmer müssen mindestens 25 Jahre alt und in Deutschland, Belgien, Italien, Russland, Spanien oder dem Vereinigten Königreich ansässig sein. Voraussetzung ist außerdem die Einreichung eines Textes mit bis zu 100 Wörtern, in dem die Teilnehmer begründen, was den Motorsport besonders macht und warum sie die Auserwählten sein sollten, die die Nacht vor dem Formel 1 ROLEX British Grand Prix 2017 in der Williams MARTINI Racing"-Garage in Silverstone verbringen dürfen.



Über MARTINI



Als eine der berühmtesten Marken weltweit ist MARTINI der führende Name der italienischen Weinherstellung und ein Lieferant von qualitativ hochwertigen Aroma- und Schaumweinen. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack des MARTINI Sortiments ist das Ergebnis des geheimen Blends, der aus über 40 verschiedenen Botanicals aus aller Welt hergestellt wird. Das MARTINI Portfolio umfasst MARTINI Bianco, MARTINI Rosso, MARTINI Rosato, MARTINI Extra Dry, MARTINI D'Oro, MARTINI Prosecco, MARTINI Gran Lusso und MARTINI Royale. Gegründet im Jahr 1863 im italienischen Pessione bei Turin ist MARTINI als Marktführer in seiner Kategorie heute Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited gehört zu der Bacardi Unternehmensgruppe einschließlich der Bacardi International Limited. www.martini.com



