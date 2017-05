München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Diese Fotos gehen mitten ins Herz: Kinder, die lächeln, mal schüchtern, mal ausgelassen, mal richtig frech. Der renommierte Fotograf Peter Badge hat sie in Szene gesetzt, und zwar für das Projekt "Spende ein Lächeln" von Wrigley's Extra mit SOS Kinderdorf e.V. Gezeigt werden die berührenden Bilder in drei exklusiven Ausstellungen in Berlin, Hamburg und München. Dazu kommen ein streng limitierter "Extra-Kalender" mit den Fotos - und eine Aktion, bei der jeder mitmachen und helfen kann, Kinderlächeln zu schützen.



Peter Badge hat sich beim Fotoshooting in den SOS-Kinderdorfeinrichtungen von den Kinderlächeln regelrecht anstecken lassen: "Am fröhlichsten haben sie gelacht, als sie sich selber fotografieren durften. Aber auch, wenn das Lächeln nur angedeutet war, ich musste immer mitschmunzeln". Die hübschen, streng limitierten Kalender mit den zwölf Ausstellungsfotos spiegeln das wider.



Natürlich hat ein unbefangenes Lächeln in jedem Alter durchaus auch mit gesunden Zähnen zu tun. Dabei ist ein zuckerfreier Kaugummi zur Zahnpflege zwischendurch die ideale Option, wenn keine Zahnbürste zur Hand ist. Und das Projekt Spende ein Lächeln" von Wrigley's Extra macht's möglich: Man kann ab sofort beim Kaugummikauen nicht nur sich selber Gutes tun. Bis Ende Juni wird von jeder verkauften Extra Kaugummi-Packung 1 Cent an die bundesweiten Einrichtungen des SOS-Kinderdorf e.V. für Aktionen rund um die Zahngesundheit gespendet. Von den ab Mitte Mai im Handel erhältlichen Aktionsdosen sind es sogar 10 Cent. Als Spendenziel hat man sich mindestens 300.000 Euro gesetzt.



So geht Kinderlächeln schützen in 2017 - ein nahtloses Anknüpfen an den Erfolg der ersten Aktion im vergangenen Jahr.



Das sind wir



Wrigley engagiert sich seit mehr als 25 Jahren für die Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit in Deutschland. 1989 rief Wrigley das Wrigley Oral Healthcare Program (WOHP) ins Leben. Weil Kariesprophylaxe das A und O für gesunde Zähne ist, fördert das WOHP sowohl die Individual- als auch die Gruppenprophylaxe in Forschung, Lehre und Praxis. Weiterführende Informationen zum Thema Zahngesundheit finden Sie unter www.wrigley.de.



OTS: Wrigley GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50096 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50096.rss2



Pressekontakt: Ihre Fragen beantworten wir gern: Eckstein Public Relations Mulackstraße 11 10119 Berlin Telefon: 030 - 56588873 Fax: 030 - 56588974 Email: kontakt@ecksteinpr.de