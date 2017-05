London (ots/PRNewswire) -



Monatelange Forschung, bei der mehr als 50 Branchenführer betrachtet wurden, hat ergeben, dass effiziente Betriebsabläufe, Risikomanagement und SAP-Integration sowie Softwareentwicklung und Patientensicherheit bei Serialisierungsexperten oberste Priorität haben. Einfach ausgedrückt: Medikamente müssen heute vollkommene Compliance beweisen. Dies nur als eine technische oder logistische Herausforderung zu charakterisieren, unterschätzt in hohem Maße die Bedeutung der Serialisierung in der Lieferkette.



In Anknüpfung an den Erfolg des Pharmaceutical Serialisation and Traceability Summit hat Pharma IQ den Traceability in Operation Summit (https://traceabilityinoperation.iqpc.co.uk/traceability%20in% 20operations?utm_source=prnewswire&utm_medium=social&utm_campaign=283 98.001-external-pressrelease&utm_term=28398.001_pr&utm_content=text&m ac=28398.001_pr&disc=28398.001_pr) aufgelegt. Er richtet sich an alle diejenigen, die bereits weiter fortgeschritten sind und eine Strategie für die Entwicklung ihrer Track-und-Trace-Prozesse erarbeiten wollen. Im Vorfeld des Gipfels hat Pharma IQ eine Umfrage unter Serialisierungsexperten durchgeführt. Die Ergebnisse (https://t raceabilityinoperation.iqpc.co.uk/global-survey-results?utm_source=pr newswire&utm_medium=social&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_te rm=28398.001_pr_content&utm_content=text&mac=28398.001_pr_content&dis c=28398.001_pr_content) bieten interessante Einblicke, die beim diesjährigen Event zum Nachdenken und zu Diskussionen anregen werden.



UCB, Blue Sphere Health, Amgen, Arena Pharmaceuticals, GS1 und weitere Teilnehmer werden exklusive Sessions veranstalten, bei denen es um die Erarbeitung von Strategien geht mit dem Ziel, die Traceability-Prozesse zu optimieren und sicherzustellen, dass Lieferkette und Produktionszyklen so effizient wie möglich gestaltet sind.



Dieser außergewöhnlich informative und nutzbringende Gipfel wird parallel mit dem 7. Annual Pharmaceutical Packaging & Labelling Summit (https://packaginglabelling.iqpc.com/pharmaceutical-packaging- and-labeling) ausgerichtet. Mit Zugang zu beiden Konferenzen zum Preis von einer sollte man sich die Fallstudien, Diskussionen und einmaligen Gelegenheiten zum Networking nicht entgehen lassen.



Der Traceability in Operation Summit findet vom 20.-21. Juni 2017 in Zürich statt. Das komplette Programm und Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter traceability.iqpc.co.uk, telefonisch unter +44(0)207-036-1300 oder per E-Mail unter enquire@iqpc.co.uk



OTS: IQPC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68215 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68215.rss2



Pressekontakt: rumina.akther@iqpc.co.uk oder Telefon +44(0)207-368-9442