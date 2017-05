Mainz (ots) -



Nach sieben Jahren als Leiter des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz wechselt Bernd Mosebach nach Schwerin und übernimmt zum 1. Juli 2017 die Leitung des ZDF-Studios in Mecklenburg-Vorpommern. Seine Nachfolgerin in Mainz wird bereits zum 1. Juni 2017 Susanne Gelhard, die seit zwei Jahren als Redakteurin für die "ZDFzeit" arbeitet und zuvor sechs Jahre als Leiterin des ZDF-Studios in London aus Großbritannien berichtete.



ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "Ich freue mich, dass mit Susanne Gelhard und Bernd Mosebach zwei erfahrene Korrespondenten die ZDF-Studios in Mainz und Schwerin leiten werden. Im Norden und Südwesten der Republik sind wir mit diesen beiden journalistischen Köpfen damit weiterhin bestens aufgestellt."



Bernd Mosebach leitet das ZDF-Landesstudio in Mainz seit April 2010. Der studierte Politikwissenschaftler wechselte nach einem Zeitungsvolontariat in Passau 1996 zum ZDF, zunächst als Reporter ins ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern, dessen Leitung er nun übernimmt. Als Redakteur und Reporter in der Hauptredaktion Innenpolitik hat er von 1997 bis 2010 unter anderem über aktuelle Ereignisse, Parteitage und Wahlen berichtet sowie rund 40 längere Reportagen, Porträts und Dokumentationen realisiert. In Schwerin folgt er auf Sylvia Bleßmann, die seit zehn Jahren das ZDF-Studio in Schwerin leitet und dort seit 1999 als Korrespondentin tätig war. Sylvia Bleßmann übernimmt neue Aufgaben im ZDF-Landesstudio in Berlin.



Susanne Gelhard begann ihre journalistische Laufbahn 1983 mit einem Volontariat im ZDF. Später war die studierte Slawistin, Amerikanistin und Publizistin unter anderem als Ko-Moderatorin des "heute-journals" tätig. 1989 wechselte sie als Korrespondentin ins ZDF-Studio Wien, dessen Leitung sie 1992 übernahm. Sie leitete in den Folgejahren erst die "auslandsjournal"-Redaktion, dann das ZDF-Studio in Warschau und war vor ihrem Berichterstattungs-Einsatz in London sechs Jahre Leiterin des ZDF-Landesstudios in Berlin.



