BERLIN (IT-Times) - Schon im März wurden Berichte publik, wonach Amazon.com in Deutschland frische Lebensmittel über seinen Dienst Amazon Fresh ausliefern will - jetzt startet der Dienst in zwei Städten. Zunächst wird Amazon Fresh in Berlin und Potsdam verfügbar sein, berichtet die FAZ mit Verweis auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...