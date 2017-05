Singapur (ots) -



Die Tischtennisliga T2 Asien-Pazifik (T2APAC) gibt heute erste Details zu einem in der Tischtennisbranche bislang einzigartigem Turnier bekannt. Neben dem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld mit Spitzensportlern aus Tischtennisnationen wie Russland, Japan oder China sowie den beiden deutschen Superstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov, setzt auch die außergewöhnliche Spielstätte neue Maßstäbe: Die legendären Pinewood Iskandar Studios in Johor, Malaysia, stehen nicht nur für Hollywood-Glamour, sondern bieten vor allem hochmoderne Produktionsbedingungen und damit ideale Voraussetzungen der multimedialen Vermarktung der Veranstaltung. Die Übereinkunft mit den Pinewood Studios gilt für die erste und die zweite Saison des Turniers. Die erste Saison wird von Juni bis Dezember 2017 stattfinden, die Spieler werden dabei in sieben Spielrunden gegeneinander antreten und insgesamt um ein Rekordpreisgeld von mehr als 1,5 Millionen USD spielen.



Die T2Cavern ist eine speziell errichtete Arena, die die Spielfelder, Plätze für Zuschauer, Unterkünfte, einen Trainingsbereich für die Spieler, sowie mehrere Produktionssets miteinander vereint. Die Arena wird für den Event eigens innerhalb eines Produktionsstudios in den Pinewood Iskandar Malaysia Studios aufgebaut. Im Anschluss werden dort alle 228 Spiele der ersten Saison gespielt und live im Fernsehen übertragen. Die weltberühmten Pinewood Studios in Großbritannien sind bereits seit 1936 Bühne und Wegbereiter für zahlreiche Hollywood-Blockbuster wie beispielsweise Star Wars, Der Hobbit oder James Bond. Als erste Sportliga weltweit, findet die T2APAC komplett live in einem weltberühmten Film- und Fernsehproduktionskomplex statt. Damit setzt die Liga neue Benchmarks in der Welt des Sports. Die Partnerschaft mit den Pinewood Iskandar Malaysia Studios und Astro Malaysia Holdings Bhd, Südostasiens führendem Mediakonzern, schafft ideale Voraussetzungen, um den Fans und Zuschauern mit T2APAC eine völlig neues, multimediales "Sportainment"-Erlebnis zu liefern. Gleichzeitig soll das Studiopublikum vor Ort so nah wie nie zuvor an den Spitzenspielern sein und die Tischtennis-Action auf so immersive Art und Weise wie möglich erleben.



T2APAC strebt danach, die Sport-Industrie neu zu definieren. In diesem Zusammenhang wurde ein neues, 24-Minuten dauerndes Spielformat, ein einzigartiges Punktesystem sowie ein Spielerwechselsystem für die Meisterschaften in gemischten Teams entwickelt. Ziel ist es, ein deutlich breiteres Publikum zu begeistern. Alle Spieler werden sowohl in Einzeln als auch in (gemischten) Teams spielen. Die Teamzugehörigkeit wird durch ein Auswahlverfahren unter den Mannschaftskapitänen festgelegt.



Das Turnier hat bereits die Aufmerksamkeit mehrerer bedeutender Top-10 Spieler auf sich gezogen: neben den deutschen Spielern Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov werden auch die Japanerin Jun Mizutani, der Weißrusse Vladimir Samsonov, sowie Chuang Chih-Yuan aus der chinesischen Hauptstadt Taipeh erwartet.



"Diese Veranstaltung ist ein Game-Changer - für die Tischtennis-Branche, aber auch für die Sportindustrie im Allgemeinen. Wir verfügen über strategische Partner, die uns dabei helfen, die notwendige Hard- und Software miteinander zu vereinen, um Live-Sport mit kreativer Unterhaltung zu verschmelzen. Und wir freuen uns, mit den Pinewood Iskandar Malaysia Studios einen erstklassigen Partner gefunden zu haben, mit dem wir unseren Sport gemeinsam neu definieren werden. Wir sind davon überzeugt, mit dieser Art der Berichterstattung die Art und Weise, wie Tischtennis gesehen und erlebt wird, neu zu definieren und komplett neue Zielgruppen für den Sport zu begeistern. Wir heben Sportmedienproduktion und Eventmanagement auf ein völlig neues Level." Jeff Chue, CEO T2APAC



"Wir sind stolz darauf, Teil des Gründerteams zu sein, das gemeinsam T2APAC als erstklassiges "Sportainment"-Event initiiert und etabliert. Unser Haus kann was Innovationen betrifft auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken. Wir haben einige der weltweit erfolgreichsten Unterhaltungsproduktionen verantwortet und freuen uns, mit unserer Expertise, unseren Services und den Pinewood Studios als kreativem Zentrum, dazu beizutragen, das Tischtenniserlebnis für Zuschauer und Fans zu revolutionieren." Rezal A. Rahman, CEO Pinewood Iskandar Malaysia Studios



"Wir sind froh, ein fester Teil dieses bahnbrechenden Events zu sein. T2APAC hat alle Voraussetzungen, um ein brandneues "Sportainment"-Format zu werden - nicht zuletzt dank der Spitzentischtennisspieler und des weltberühmten Produktionsstudios. Die Spiele werden live mit hochwertigstem Equipment ausgestrahlt. Außerdem sind wir stolz, das Turnier live in HD auf Astro TV und auf Astro GO übertragen werden." Henry Tan, COO Astro



"Wir sind sehr glücklich darüber, das erste T2APAC Turnier in unserem Land auszurichten. So verstärken wir noch weiter unsere Verbindungen mit der internationalen Tischtennisgemeinde. Außerdem unterstützen, inspirieren und fördern wir durch T2APAC eine neue Generation von malaysischen und südostasiatischen Tischtennisspielern." Wong Jee Seng, Vorstandsmitglied des malaysischen Tischtennisverbands und Ehrensekretär der Südost asiatischen Tischtennisföderation



Tischtennisliga T2 Asien-Pazifik:



Die erste überregionale, professionelle Tischtennisliga hat ihren Hauptsitz in Singapur sowie weitere Sitze in Shanghai und Chicago. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, ein breiteres Publikum für den Sport zu begeistern. Was T2APAC außerdem einzigartig macht: Es nehmen Männer und Frauen einzeln sowie in gemischten Teams an den Meisterschaften teil und es wird ein Zeitlimit von 24 Minuten pro Spiel sowie ein innovatives Punktesystem geben. Alle 228 Spiele der ersten Saison werden in der T2Cavern stattfinden; eine Arena die speziell für den Event errichtet wurde und in der die Zuschauer die Spiele live mitverfolgen können.



Pinewood Studios Iskandar Malaysia:



Die Pinewood Iskandar Malaysia Studios sind weltberühmte Film- und Fernsehproduktionsanlagen in perfekter Lage für die Region Asien-Pazifik. Die Studios umfassen etwa 9.300m² Filmbühnen, Wassertanks für den Innen- und Außenbereich, in denen Green Screens errichtet werden können, 2.200m² Fernsehstudios, Außenbühnen mit fast 10.000 Hektar Wald, 6.700m² Produktions- und Workshop Räumen, sowie eine der hochwertigsten digitalen Postproduktionen von Imagica East Asia.



Astro Malaysia:



Astro Malaysia Holdings Berhad ist ein in Malaysia und den ASEAN-Staaten beheimatetes Digital-, TV-, Radio- und E-Commerce Unternehmen, das auf Technologie und Digitalisierung spezialisiert ist und entsprechende Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen anbietet. In Malaysia ist das Unternehmen der führende Online-Medienkonzern, mit Entertainment- und Lifestyle-Marken, die über alle digitalen Plattformen konsumiert werden. Das Unternehmen erreicht 21 Millionen Menschen in 5,1 Millionen malaysischen Haushalten (entspricht 71 Prozent). Die Kunden sehen Astro Inhalte auf allen Bildschirme und on-demand, beispielsweise auf dem Fernseher, Laptop, Tablet oder Smartphone.



NJOI, der abonnementgebührenfreie Fernsehservice des Konzerns, umfasst 28 Fernseh- und 20 Radioprogramme für TV und mobile Endgeräte. NJOI wird bereits sehr gut angenommen und aktuell in 1,6 Millionen malaysischen Haushalten genutzt. Die Reichweite soll künftig noch weiter ausgebaut werden.



Astro Radio umfasst einige von Malaysias erfolgreichsten Radiostationen in den wichtigsten Sprachen. Die Sender werden über terrestrischen Rundfunk, sowie digitale Kanäle übertragen und erreichen wöchentlich 15,6 Millionen Hörer. Astro hat sieben Jahre lang in Folge (2010-2016) den Goldenen Putra Brand Award in der Kategorie Media & Entertainment gewonnen. Zudem wurde das Unternehmen als Brand of the Year (2012), Brand Icon (2013) und Malaysian Marketer of the Year (2016) ausgezeichnet. Astro Kasih, der CSR-Arm des Unternehmens, wurde für seine innovativen und lebensverändernden, zielgruppenorientierten Programme mit Auszeichnungen gewürdigt.



