Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen kann es aus einer ihrer schwersten Krisen schaffen - wenn sie den richtigen Weg wählt.

"Bei uns geht es ums Weiterkommen", heißt es in einer Werbekampagne der Bundeswehr, "nicht nur ums Stillstehen." Derzeit sieht es allerdings eher nach Stillstand aus. Schlimmer noch: In Einzelfällen wird sogar in eine völlig abwegige Richtung marschiert. Darauf weisen die jüngsten Skandale hin. Mal geht es um den Betrug in Flüchtlingsheimen, mal um rechtsextreme Strömungen und rechtskriminelle Taten innerhalb der Truppe, mal um krasse Entgleisungen von einzelnen Führungskräften und Beschäftigten. Die Bundeswehr soll ein Spiegel der Gesellschaft sein. Das nimmt die Truppe derzeit anscheinend wörtlich: Manches gesellschaftliche Problem verdichtet sich bei ihr aktuell wie unter einem Brennglas.

Um es bildlich auszudrücken: Eine kulturelle Transformation ist keine schnelle, gerade, leicht befahrbare Straße mit viel Rückenwind. Sondern ein steiniger, mitunter hügeliger und langer Weg.

Aber wie kann die Bundeswehr diesen Weg gehen? Was muss die Verteidigungsministerin tun? Und wie muss ein gesellschaftliches Umfeld agieren, um diese Transformation erfolgreich zu gestalten?

1. Geduld haben

Der kulturelle Wandel der Bundeswehr ist keine Aufgabe für eine Legislaturperiode. Kultur kann man nicht verordnen, Kultur ist einfach da. Momentan entsteht in der öffentlichen Debatte der Eindruck, als fehle es der Bundeswehr an einer Organisationskultur.

Das ist falsch.

Die Bundeswehr hat wie jede andere Organisation und wie jedes Unternehmen eine Kultur. Sie ein gewachsenes Konglomerat von Werten und Haltungen, von Tradition und Praxis. Sie lässt sich nicht auf einen einfachen Begriff bringen und besteht eher unausgesprochen. Sie ist nicht transparent, aber vorhanden.

Diese Kultur zu erkennen und dann zu verändern ist eine Aufgabe, mit der sich die Verteidigungsministerin und ihre eventuellen Nachfolger nicht nur in der nächsten, sondern auch den darauf folgenden Legislaturperioden beschäftigen müssen.

Kultureller Wandel braucht Zeit, da sich die Kultur einer Organisation stark über die Haltung, die Werte und Einstellung ihrer Führungskräfte und Beschäftigten entwickelt und daran orientiert. Diese zu verändern, wird Jahre dauern.

Es wäre unsinnig, Ursula von der Leyen ...

