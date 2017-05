Die Commerzbank hat die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport vor Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 72 Euro angehoben. Analyst Adrian Pehl verwies in einer Studie vom Donnerstag auf eine vollständige Überarbeitung seines Bewertungsmodells, seine neuen und deutlich angehobenen Schätzungen sowie die klar gestiegene Branchenbewertung. Die am 9. Mai anstehenden Resultate für das erste Quartal sollten eine solide Geschäftsentwicklung belegen. Ein stärkeres Wachstum der klassischen Linienfluggesellschaften am Frankfurter Flughafen könnte zu einer weiteren Anhebung seiner Schätzungen führen./gl/la

ISIN: DE0005773303