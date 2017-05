Der Skandal um den rechtsextremen Soldaten Franco A. bewegt das politische Berlin. Die Rufe nach Aufklärung werden lauter. Ministerin von der Leyen bestellt die Admirale und Generäle in Berlin ein.

In der Affäre um den terrorverdächtigen Soldaten Franco A. werden die Rufe nach rascher und vollständiger Aufklärung lauter. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wollte sich am Donnerstagnachmittag in Berlin mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen. Bei dem Treffen sollte geklärt werden, weshalb Informationen zu Verfehlungen an einzelnen Bundeswehrstandorten zuletzt mehrfach nicht den Weg ins Ministerium gefunden hatten. Generalinspekteur Volker Wieker kündigte nach dem Versagen von Dienstvorgesetzten im Fall des Bundeswehr-Offiziers eine Klärung auf höchster Ebene an.

Die Kritik an von der Leyen hält an. "Die klebrige Selbstinszenierung von Frau von der Leyen macht nichts besser. Hochglanzbilder für die Presse lösen keine Probleme bei der Bundeswehr", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley der Deutschen Presse-Agentur.

Die CDU-Politikerin inszeniere sich "mit großem Tam-Tam als Ober-Aufklärerin": "Das ist keine Aufklärung, sondern bloße Selbstverteidigung." Die SPD fordert nun Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, von der Leyen auf die Finger zu schauen. Von der Leyen sagte einen für Donnerstagnachmittag anberaumten Fototermin vor ...

