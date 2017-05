München (ots) - Anlässlich der Neuveröffentlichung des Klassikers von Henry Hazlitt "Was Sie über Inflation wissen sollten" veröffentlichte das Ludwig von Mises Institut Deutschland auf www.misesde.org ein fiktives Interview mit dem "Starkolumnisten des Kapitalismus", wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung Henry Hazlitt einst nannte. Alle Antworten Hazlitts sind direkte Zitate aus seinem Buch.



Eingangs stellt Hazlitt fest, dass heute über Inflation viele Missverständnisse herrschen. Das beginnt schon mit der Wortbedeutung. Während Inflation eigentlich eine Ausweitung der Geldmenge beschreibt, wird heute darunter zumeist die allgemeine Teuerung verstanden. "Hierdurch lenkt man die Aufmerksamkeit von den wirklichen Ursachen und vom geeigneten Gegenmittel ab", so Hazlitt.



Inflation ist dabei kein unvermeidliches Naturphänomen, sondern zumeist "das Ergebnis einer bewusst betriebenen Politik der Regierung". Die Regierungen verfolgen eine Inflationspolitik, weil sie so die Verschuldung ihres Landes in Relation zum Bruttosozialprodukt senken können. Aber dies geschieht zum Schaden der Bürger. Denn die Inflation entwertet die Ersparnisse und belegt Arme wie Reiche mit einer Steuer. Sie führt zu einer ungerechten Verteilung der Einkommen, untergräbt das Vertrauen in die Marktwirtschaft und heizt die Spekulation an, während sie Sparsamkeit und Arbeit bestraft. Kurzum: "Inflation ist unmoralisch" stellt Hazlitt unumstößlich fest. Mit Nachdruck weist er abschließend darauf hin, dass "sie nie unvermeidlich ist. Wir können sie immer über Nacht stoppen, wenn wir es nur wirklich wollen."



"Leider ist der große Publizist Hazlitt hierzulande etwas in Vergessenheit geraten" stellt Thorsten Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland, fest. "Umso erfreulicher, dass der Finanzbuchverlag mit der Neuauflage seines Buches nun auch gerade den jüngeren Lesern wieder einen Zugang zu den Gedanken dieses erstklassigen Analytikers und seinem großartigen Schreibstil eröffnet hat. Hazlitts Ausführungen zum Thema Inflation sind von einer bestechenden Klarheit. Ihnen ist nichts hinzuzufügen."



Übrigens spielt auch die Größe des Staates in Sachen Inflation eine Rolle. Je kleiner der Staat desto geringer ist seine Neigung zu großen, auf Pump finanzierten Staatsausgaben. Eine staatliche Inflationspolitik wird dann unnötig. Mehr über die Vorteile kleiner Staaten können Sie auf der diesjährigen Ludwig von Mises Konferenz erfahren. Unter dem Titel "Small is beautiful - vom Vorteil kleiner politischer Einheiten" wenden sich am Samstag, 21. Oktober 2017, im Hotel "Bayerischer Hof" in München namhafte Redner den positiven Effekten möglichst kleiner Staatseinheiten zu. Eine Anmeldung ist ab sofort unter www.misesde.org möglich.



