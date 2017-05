Ziel der "BiZ" ist die Förderung von Zivilcourage: Mut ohne Gewalt (Gandhi), sowie Weisheit statt vorgefertigter Konzepte oder Ideologien.



Vöcklabruck (ots) - Am 3.5.2017 fand die Gründungsveranstaltung der "Bürgerinitiative Zivilcourage" (BiZ) statt. Als Auftakt wurde ein für das Umfeld der BiZ brennend-aktuelles Thema aufgegriffen - die geplante Anlass-Umwidmung für ein bosniakisches Veranstaltungszentrum. Den hier seit mehr als 5 Jahren durchgeführten illegalen Moscheebetrieb, mitten in einer ruhigen Wohnsiedlung, nahm Dr. Edgar Mühlböck, Rechtsanwalt aus Linz unter die Lupe. Das "Juridische Kabarett" begann mit den Worten: "Lustig ist es eigentlich nicht, was hier in Vöcklabruck derzeit passiert". Dazu zitierte er aus einem Brief des Bürgermeisters an die Nachbarn der bosnischen Moscheebetreiber, worin er von den durch den Stadtrat empfundenen "guten" nachbarschaftlichen Beziehungen berichtete, was von den betroffenen Nachbarn, die sich laufend über Lärmbelästigung beklagen, nur als blanker Hohn empfunden werden konnte. "Cui bono?"- wer hat einen Vorteil daraus? Mit dieser Fragestellung zeigte der erfahrene Jurist die Rechtswidrigkeit des geplanten Vorgehens der Gemeinde (Anlass-Umwidmung) auf und verwies auf die Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes (mehr: [www.ekiw.com] (http://www.ekiw.com)).



Zur Gründungsfeier hielt Prof. DI Ernst Gehmacher einen Vortrag: "Was ist Europa?" Eine historische Herleitung, wohin steuert Europa? Kulturgemeinschaften werden durch die wachsende Technologie geformt, erklärte Gehmacher anhand der Kulturepochen seit der Entdeckung des Ackerbaus. Er zeigte im Anschluss vor einem interessierten Publikum auf, wie sich Gemeinschaften bilden und woher sich unsere europäischen Grundwerte ableiten lassen, also das, was wir unter "Europa" verstehen. Er regte die "BiZ" an, aktiv zu gestalten, denn: "Gesellschaftliche Erneuerungen kommen stets von der Basis!"



Moderiert von Dr. Claudia Pass ('soziologie heute?), entwickelte sich eine angeregte Diskussion unter den dreißig Teilnehmern, was den Bedarf an Zivilcourage deutlich zeigte. Dazu stellte der Obmann Dr. Johann Hüthmair den Diskutanten einige Grundlagen vor, die zu "Zivilcourage" führen. Mehr dazu [www.buergerinitiative.biz] (http://www.buergerinitiative.biz/)



Rückfragehinweis: Vereinsobmann Dr. Johann Hüthmair, Mobil +43 664 7650011 oder Mail: biz@buergerinitiative.biz, Tel: +43 7672 27898



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30106/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Bürgerinitiative Zivilcourage newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126468 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126468.rss2