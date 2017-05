London, Großbritannien (ots) - Vom 3. bis 8. Juli findet dieses Jahr in der britischen Hauptstadt in den Grand Connaught Rooms ein Cybersicherheits-Training des SANS Instituts statt, der renommierten und größten Schulungs- und Zertifizierungsorganisation weltweit zur Informationssicherheit. Insgesamt werden 12 Kurse angeboten, mit denen sich Einsteiger aber auch Experten fort- und weiterbilden können. Angeboten werden 5- bis 6-tägige Trainings aus den Bereichen Cybersicherheit, Forensik und Sicherheit für Industriesteuerungen (ICS). Je nach Kursstruktur können im Anschluss an den Unterricht noch GIAC-Zertifizierungen wie GSEC, GCIH, GMON, GICSP oder aber GCFA erworben werden. Mehr über die Zertifizierung erfahren Sie hier: https://www.giac.org/



Folgende Kurse stehen in London zur Auswahl:



- SEC579: Virtualization and Software-Defined Security - SEC401: Security Essentials Bootcamp Style - SEC503: Intrusion Detection In-Depth - SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident Handling - SEC506: Securing Linux/Unix von Hal Pomeranz für GCUX. - SEC511: Continous Monitoring and Security Operations - SEC660: Advanced Penetration Testing, Exploit Writing - FOR508: Advanced Digital Forensics, Incident Response - FOR572: Advanced Network Forensics and Analysis - FOR610: Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques - DEV522: Defending Web Applications Security Essentials - ICS410: ICS/SCADA Security Essentials



Das überaus beliebte und deshalb zumeist früh ausgebuchte DFIR NetWars Tournament darf auch in London nicht fehlen und wird von Philip Hagen geleitet. Mehr zu NetWars lesen Sie hier: https://www.sans.org/event/london-july-2017/product/2755



Nähere Informationen zu der Veranstaltung sowie die Buchung eines Teilnahmetickets finden Sie unter https://www.sans.org/event/london-july-2017.



Darüber hinaus werden alle Kurse und deren Inhalte in dieser Broschüre übersichtlich vorgestellt: https://www.sans.org/media/emea/SANS_Broschuere_A4_RZ_Ansicht.pdf



