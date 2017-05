FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich schwächer tendiert. Händler begründeten dies mit neuen Umfragen zu den französischen Präsidentschaftswahlen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,34 Prozent auf 160,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,387 Prozent. In der Eurozone stiegen die Renditen besonders deutlich in den als sicher geltenden Ländern. In Portugal, Spanien, Italien und Griechenland gingen die Renditen zurück.

Die Risikoneigung an den Märkten sei deutlich gestiegen, sagten Händler. Die auch nach dem TV-Duell positiven Umfragen für den sozial-liberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron stützten den Euro. Laut einer Umfrage sehen 63 Prozent der Befragten ihn als Sieger der Diskussion mit Marine Le Pen. Weiterhin dürfte Macron bei der Wahl am Sonntag rund 20 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin liegen. Le Pen will den Austritt Frankreichs aus dem Euroraum.

Zudem hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone im April stärker aufgehellt als noch in einer Erstschätzung ermittelt. Positiv überrascht hat vor allem Italien, während Frankreich enttäuschte. In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen im April überraschend stark gesunken. Der Rückgang um 129 300 zum Vormonat sei der stärkste seit Erhebung der Zahlen. Die uneinheitlich ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Markt keine neue Richtung.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Zinsen unverändert belassen. In einer Stellungnahme im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse lieferten die Währungshüter nach Einschätzung von Experten keine Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung. Angesichts der positiven Bewertung der wirtschaftlichen Lage sehen Experten jedoch eine gute Chance für eine Leitzinserhöhung im Juni. Die Kursausschläge hielten sich jedoch in Grenzen./jsl/he

