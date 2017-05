Mumbai (ots/PRNewswire) -



Luxuriös ausgestattete Zelte | Köstliche Speisen | Personalisierte Butlerservices



Camps vom 15. Mai bis 30. September 2017 verfügbar



Ladakh, ein Land voller unterschiedlicher Einflüsse versetzt Reisende unaufhörlich mit seinen schillernden Farben ins Staunen. Malerische antike Kloster geschmückt mit im Wind wehenden Gebetsfahnen, kobaltfarbene Seen, die mit blauen Himmeln verschmelzen, grasende Pashmina-Ziegen vor dem Hintergrund mineralienhaltiger mit Schnee bedeckten Bergen - jeder Schauplatz hier bietet dank der atemberaubenden Farben einen dramatischen Anblick.



Eingebettet in den idyllischen Dörfern von Ladakh laden The Ultimate Travelling Camps weithin beliebtes Chamba Camp Thiksey und Chamba Camp Diskit Reisende dazu ein, gänzlich in die dünne Luft von Ladakh einzutauchen, ohne auf die Annehmlichkeiten einer glamourösen Unterkunft zu verzichten. Die Saisoncamps in Leh und Nubra Valley von TUTC - bekannt für die Einführung von "Glamping" in den herausfordernden Landschaften von Indien - werden vom 15. Mai 2017 bis Ende September, eine günstige Reisezeit für Ladakh, geöffnet sein. TUTCs Spezial-Reiserouten versprechen jenen, die Ladakh gerne mit Leib und Seele erfahren möchten, erfahrungsreiche Aufenthalte ohne an Luxus einzubüßen.



TUTC verbindet Erfahrungen wie kein anderer. Gäste können die mystische Energie eines buddhistischen Stupas neu entdecken, die antiken Geschichten über die buddhistischen Gottheiten in Erfahrung bringen, die sich hinter den geheimen Symboliken und Farben der Kloster verbergen, Friedensgebete anbieten, Rafting auf mit Gletscherwasser gespeisten Flüssen genießen, Bergstraßen hinunter radeln, ein Polo-Spiel - der Sport des Königshauses - anschauen, eine private Séance beim Dorforakel erleben oder sich einfach den vielfältigen Serviceangeboten im Camp hingeben.



Auf einer Höhe von 11.000 Fuß werden TUTCs außergewöhnliche Services allen Vorlieben und Abneigungen seiner geschätzten Gäste gerecht. Luxus zeigt sich durch die ästhetisch ansprechenden Zelte, die mit hölzernen Kronleuchtern, Himmelbetten und exquisitem Leinen sowie hölzernen Stilmöbeln ausgestattet sind. Die Zelte bestehen aus drei Schichten und bieten Schutz vor außen, während der Innenraum klimatisiert ist, um individuellen Präferenzen zu entsprechen. Jedes Zelt bietet ein en suite Badezimmer mit heißen Duschen, interne charakteristische Waschvorrichtungen, einen Safe, Wäscheservice, ein Privatdeck, unbegrenztes WiFi im Rezeptionszelt, Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsdienst und Sanitäter vor Ort, durchgehende Stromversorgung, eine Boutique, eine Bücherei sowie einen persönlichen Butlerservice. TUTCs eigener Koch nutzt gartenfrische Zutaten, um erstklassige Speisen zuzubereiten und Besucher mit diesen zu verwöhnen, einschließlich regionaler, indischer und internationaler Küche, sodass alle Reisenden auf ihre Kosten kommen.



