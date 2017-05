FRANKFURT (dpa-AFX) - In Erwartung eines europafreundlichen Wahlausgangs in Frankreich ist der Dax am Donnerstag erstmals über 12 600 Punkte geklettert. Er setzte damit seinen zu Monatsbeginn wieder aufgenommenen Rekordlauf fort und stieg im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 12 648,22 Punkten. Dabei profitierte der deutsche Leitindex auch von positiven Konjunkturdaten aus dem Euroraum. Das Börsenbarometer schloss 0,96 Prozent höher bei 12 647,78 Punkten.

Der MDax , der Index der mittelgroßen Konzerne, übersprang erstmals die Marke von 25 000 Punkte und zog um 1,17 Prozent auf 25 027,94 Punkte an. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 1,17 Prozent auf 2141,49 Punkte.

Die Einzelhändler im Euroraum hatten ihre Umsätze im März etwas stärker ausgeweitet als erwartet. Zudem wird die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone immer besser. Dies unterstreiche die freundlichen Wachstumsperspektiven, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba./la/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0252 2017-05-04/17:54