Zürich (awp) - Die Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange ändert per 18. September 2017 das Regelwerk der SMI-Indexfamilie. Neu wird das Gewicht der grössten Titel im SMI auf 18% gekappt. Gleichzeitig wird die SIX einen neuen Index lancieren, in dem die Gewichte wie bis anhin nicht gekappt sind, wie die SIX Swiss Exchange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...