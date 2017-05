PARIS, 4. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Letzte Woche schloss der französische Netzbetreiber RTE erfolgreich die erste Installation von Smart Wires PowerLine Guardian-Modulen auf einer 63-kV-Oberleitung im Südwesten von Frankreich ab. Die vollständige Inbetriebnahme dieses dezentralen Volumenstromreglers ermöglicht eine flexiblere Betriebssteuerung, was für die Kunden eine bessere Stromversorgung bedeutet. Die Installation der ersten Stufe (6 Module) dauerte einen Tag, an dem die Techniker von RTE Erfahrungen mit der Handhabung dieser neuen Geräte sammeln konnten.

Diese Anwendung hebt die führende Position von RTE bei der Verwendung neuer innovativen Technologien sowie seine Fähigkeit hervor, schnell für ein dediziertes Projekt Ressourcen bereitzustellen. Nach einer Phase, in der Nutzer ihr Feedback dazu abgeben können, wird sich RTE entscheiden, ob die Installation mit weiteren Modulen (bis zu 1W) auf derselben Oberleitung wie die vollständige und betriebsbereite Lösung abgeschlossen werden sollte.

Christian POUMAREDE, Projektleiter für Forschung und Entwicklung bei RTE, sagte: "Wir haben uns bei diesem Projekt über die Zusammenarbeit mit Smart Wires sehr gefreut. Beim Kundenservice und bei der Innovation waren sie sehr professionell und genau."

Michael Walsh, der europäische Geschäftsführer von Smart Wires, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, unser erstes Projekt auf dem europäischen Festland mit RTE abgeschlossen zu haben. Ihre Einsichten und Offenheit für Veränderungen und Innovationen waren erstaunlich. Weltweit ändert sich die Art und Weise der Erzeugung und des Verbrauchs von Energie. Es wird für Netzbetreiber immer schwieriger, mit herkömmlicher Technologie auf diese Bedürfnisse einzugehen. Bei Smart Wires sind wir bestrebt, neue Lösungen anzubieten, die schnell eingesetzt und angepasst werden können, um effizient auf Änderungen des Stromversorgungssystems zu reagieren, wenn sie sich ergeben."

Über RTE

RTE betreibt die französischen Hochspannungs- und Höchstspannungs-Stromübertragungsnetze. Das von RTE betriebene Stromnetz ist das größte Netz in Europa mit 105.448 km elektrischer Leitungen (100.000 km Oberleitungen und 5.000 km Erdkabel) sowie 50 grenzüberschreitenden Leitungen. RTE erfüllt die Bedürfnisse seiner Kunden (Erzeuger, industrielle Verbraucher und Händler), um einen qualitativ hochwertigen Service zu den günstigsten Tarifen und ohne jegliche Diskriminierung zu gewährleisten. RTE beteiligt sich an den Smartgrid-Projekten, um sich auf künftige Änderungen des Stromversorgungssystems vorzubereiten. 8.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die treibende Kraft unseres Unternehmens.

Über Smart Wires

Smart Wires mit Sitz nahe San Francisco und Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Irland und Australien ist weltweit führend im Bereich Netzoptimierungslösungen, die seine patentierte modulare Steuerungstechnologie nutzen. Die Technologie von Smart Wires wurde von Versorgungsunternehmen für Versorgungsunternehmen entwickelt. Southern Company und TVA leiteten ein Konsortium von großen US-Versorgungsunternehmen am National Electric Energy Testing Research and Applications Center (NEETRAC). Smart Wires wird von einem Führungsteam der Extraklasse mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Lösungen geleitet und arbeitet mit Versorgungsunternehmen weltweit zusammen, um die einzigartigen Herausforderungen der sich schnell entwickelnden Stromversorgungssysteme in Angriff zu nehmen.

