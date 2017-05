Düsseldorf (ots) -



Großporige Knollennase ("Rhinophym"), sichtbar erweiterte Äderchen, rote Gesichtshaut: Wenn Sie ein Mann sind und unter einem oder mehrerer dieser Symptome leiden, sollten Sie unbedingt zum Hautarzt gehen. Denn es kann die Hauterkrankung Rosacea sein, die sich hinter diesen Anzeichen verbirgt. Und nicht etwa eine "Trinkernase", wie mancher vielleicht annimmt. Die Aufklärungskampagne "Aktiv gegen Rosacea" (http://rosacea-info.de) will es jetzt genauer wissen und startet auf ihrer Website eine anonyme Umfrage, die sich an männliche Rosacea-Betroffene richtet. Wenn Sie ein Mann sind, der die typischen Symptome aufweist oder vielleicht schon die Diagnose Rosacea von einem Arzt erhalten hat, machen Sie einfach hier mit:



http://rosacea-info.de/umfrage. Aber auch die Frauen sind gefragt: Wenn Ihr Partner betroffen ist oder Sie einen Mann kennen, der Rosacea hat oder die Symptome aufweist, dann bitten Sie ihn, an unserer Umfrage teilzunehmen!



4 Millionen Rosacea-Betroffene in Deutschland



Rotwerden ist eigentlich eine natürliche Reaktion des Körpers auf starke Emotionen. Wenn Gesichtsrötungen jedoch häufiger und ohne erkennbaren Anlass auftreten oder ungewöhnlich lange anhalten, kann es sich um die Hauterkrankung Rosacea handeln. Neben den anhaltenden Rötungen, sind sichtbare Blutgefäße sowie Papeln und Pusteln in der Gesichtsmitte typische Krankheitsanzeichen. Oft ist die Haut sehr empfindlich und "brennt". Zudem belastend für Betroffene: Die krankhafte Gesichtsröte kann durch alltägliche Auslöser ("Trigger") wie Sonne, Sport, Alkohol, scharfe Speisen und heißes Duschen begünstigt werden. Von den rund 4 Millionen Rosacea-Betroffenen in Deutschland wissen viele nicht, dass ihre Symptome eine chronische Hautkrankheit sind.



Männerhaut "tickt" bei Rosacea anders



Die männliche Haut ist dicker als die weibliche und hat mehr Talgdrüsen und Poren. Vor allem bei Männern mit Rosacea kann es daher zu Verdickungen im Bereich der Nase, der sogenannten "Knollennase", kommen. Auch die tägliche Gesichtsrasur beansprucht die Haut zusätzlich. Aber welche Informationen zu Rosacea benötigen speziell Männer? Das will die Kampagne "Aktiv gegen Rosacea", mit ihrer aktuellen Umfrage herausfinden. Hier können Sie an der Umfrage teilnehmen: http://rosacea-info.de/umfrage. Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten und ist natürlich anonym.



Mit Rosacea zum Hautarzt gehen



Ganz wichtig, egal ob Mann oder Frau: Rosacea ist keine kosmetische "Bagatelle". Betroffene, die typische Symptome an sich erkennen, sollten unbedingt einen Hautarzt aufsuchen und sich beraten lassen. Rosacea ist nicht heilbar, aber es gibt gut wirksame Therapien, die - frühzeitig eingesetzt und gemeinsam mit einem angepassten Lebensstil - die Symptome deutlich lindern können, bis hin zur völligen Erscheinungsfreiheit.



Größte Rosacea-Community in Deutschland: Informationen, News, Austausch



Die bundesweite Aufklärungskampagne "Aktiv gegen Rosacea" möchte dazu beitragen, dass gut informierte Rosacea-Patienten eine frühzeitige Behandlung erhalten und so ihren Alltag mit der Erkrankung besser meistern können. Unter http://rosacea-info.de finden Ratsuchende viele Informationen zu Ursachen, Diagnose und Therapie der Rosacea, zahlreiche Serviceangebote (z. B. Hautarzt-Suche, Rosacea-Tagebuch App, Broschüren zum Download) sowie praktische Tipps von Dermatologen und Kosmetik-Experten zum Umgang mit der Krankheit im Alltag. News sowie die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Rosacea-Patienten bietet "Aktiv gegen Rosacea" mit einem eigenen Blog und einer Facebook-Seite (www.facebook.com/AktivGegenRosacea), wo Deutschlands größte Rosacea-Community mit fast 9.000 Fans im täglichen Dialog aktiv ist.



