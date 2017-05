Die erste Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump soll unter anderem nach Israel, Saudi-Arabien und in den Vatikan gehen. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Weiße Haus.

Diese Reise werde mit Trumps Teilnahme am Nato-Treffen in Brüssel am 25. Mai und am G7-Gipfel in Taormina auf Sizilien an den darauffolgenden Tagen verbunden. Genaue Termine für Trumps Stopps in Israel und Saudi-Arabien wurden zunächst nicht genannt. Der Vatikan kündigte an, Trump werde Papst Franziskus am 24. Mai treffen.