Bonn (ots) - Während in Frankreich Marine Le Pen und Emmanuel Macron zur Stichwahl um das Präsidentschaftsamt antreten, wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Bis zuletzt wird es spannend bleiben: Laut einer aktuellen Umfrage des ZDF-Politbarometers hat die oppositionelle CDU das Ruder herumgerissen und sich in den Wahl-Prognosen vor die regierenden Sozialdemokraten gestellt.



phoenix berichtet ab 17 Uhr über die schleswig-holsteinische Landtagswahl. Moderatorin ist Michaela Kolster. Bei ihr zu Gast ist Professor Lothar Probst, Politikwissenschaftler an der Universität Bremen.



Um 18 Uhr zeigt phoenix die Prognose des ZDF mit Bettina Schausten. Die ARD und ZDF-Hochrechnungen präsentiert Sara Bildau, ebenso die Reaktionen aus den Sozialen Medien. phoenix-Reporter Michael Kolz ist live aus Kiel zugeschaltet und fängt Stimmen und Stimmungen vor Ort ein. Die Berliner Korrespondenten Erhard Scherfer und Gerd-Joachim von Fallois sind auf den Wahlpartys der SPD und CDU.



Moi, président de la République - wer wird der Nachfolger von François Hollande? Eine Sondersendung zur Präsidentschaftswahl in Frankreich gibt es im Anschluss ab 19.30 Uhr. Im Studio bei Michaela Kolster ist nun der langjährige Paris-Korrespondent Ulrich Wickert. Um 20 Uhr übernimmt phoenix die Prognosen vom französischen Fernsehen. In der phoenix Wahlrunde ab 21 Uhr diskutiert Moderator Michael Hirz mit drei Journalisten den Ausgang der Wahl.



Eine Zusammenfassung, Hintergründe und Analyse zu dem spannenden Wahltag im In- und Ausland gibt es ab 23 Uhr. Ulrich Wickert und Lothar Probst sind weiterhin als Gäste im Studio und ordnen die Ergebnisse mit Moderatorin Michaela Kolster ein. Reporter Michael Krons meldet sich der Sendung außerdem von der Wahlparty des Siegers in Paris. Zudem blickt phoenix noch einmal in den Kieler Landtag.



Auch am Montag dreht sich bei phoenix alles um die beiden Wahlen. Die ausführliche Analyse mit Moderator Hans-Werner Fittkau beginnt am Morgen bereits um 8.00 Uhr. Im Laufe des späten Vormittags übernimmt Thomas Bade. Wie reagiert das politische Berlin auf die Wahlergebnisse? Die Korrespondenten Erhard Scherfer, Gerd-Joachim von Fallois, Ines Arland, Alexander Kähler und Jeanette Klag sind für phoenix bei den Parteipressekonferenzen.



