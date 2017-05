Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel mit erneuten Aufschlägen beendet. Der SMI setzte den Höhenflug mit nur einem Minus-Tag in der vergangenen und aktuellen Börsenwoche unvermindert fort und der Leitindex schloss mit einem neuen 52-Wochen-Hoch von 8'980 Punkten. Die Anleger setzen offenbar auf einen klaren Vorteil des europafreundlichen Emmanuel Macron beim entscheidenden Wahlgang in Frankreich am kommenden Sonntag. Gleichzeitig warnen verschiedene Beobachter davor, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen.

Unterstützung kam am Nachmittag von Seiten einer gehaltenen Wall Street. Die amerikanische Notenbank habe sich vom Vortag die Türe für einen weiteren Zinsschritt im Juni offen gelassen, hiess es in Marktkreisen. In den USA war die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft im ersten Quartal stärker rückläufig als erwartet und das Handelsbilanzdefizit im März etwas geringer als prognostiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,99% höher auf 8'980,02 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg um 0,82% auf 1'432,76 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,89% auf 10'162,93 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 26 im Plus, drei im Minus und einer (SGS) unverändert.

Bei dem Versicherer Swiss Re ...

Den vollständigen Artikel lesen ...