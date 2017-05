London - An Europas Börsen hat sich am Donnerstag die Hoffnung auf einen europa- und wirtschaftsfreundlichen französischen Präsidenten durchgesetzt. Die zuletzt noch eher vorsichtigen Anleger griffen bei Aktien wieder etwas beherzter zu, nachdem Emmanuel Macron für die Stichwahl am Wochenende vorne gesehen wird. Nach einem hitzigen Schlagabtausch mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen gilt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...