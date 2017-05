04.05.2017 Zugemailt von / gefunden bei: S Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) RPR Privatstiftung erwirbt rund 11,35 % an S IMMO AG Ronny Pecik hat, unter Bezugnahme auf das der RPR Management GmbH am 06.04.2017 von Anadoria Investments Ltd. eingeräumte Recht zum Erwerb von 7.592.889 Aktien an der S IMMO AG (siehe die Veröffentlichung einer Insiderinformation vom 07.04.2017), die S IMMO AG über Rechtsvertreter informiert, dass die RPR Management GmbH, eine Tochter der RPR Privatstiftung (Stifter und Begünstigter Ronny Pecik, geb. am 04.03.1962) als Käuferinnen der...

