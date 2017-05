Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die vier Atomkonzerne in Deutschland müssen möglicherweise mehr Geld an den öffentlich-rechtlichen Atomfonds zahlen als bislang bekannt. Insgesamt könnte sich die Summe auf 24,4 Milliarden Euro belaufen, erklärte die atompolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sylvia Kotting-Uhl. Bislang war von 23,6 Milliarden Euro die Rede.

Kotting-Uhl beruft sich auf Berechnungen des Bundesumweltministeriums, die ihr Büro abgefragt habe. Je höher die Einzahlungen in den Fonds seien, desto geringer sei das Risiko, dass die Steuerzahler Geld für den Atomausstieg zuschießen müssten, sagte sie.

Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es hingegen, dass noch keine endgültigen Zahlen feststünden. Diese würden in einer Verordnung definiert. "Die Arbeiten an der Rechtsverordnung und damit an der Aktualisierung der Einzahlungsbeiträge laufen derzeit", erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. Das Ministerium legt sich bisher nur auf rund 24 Milliarden Euro fest.

Bei der Einigung über das Gesetz zur Schaffung des Atomfonds war Ende 2016 stets von 23,6 Milliarden Euro die Rede. Schon seinerzeit war aber klar, dass es sich dabei nur um eine vorläufige Zahl handeln würde. Durch die noch fällige Aufzinsung für das erste Halbjahr 2017 und geänderte Bewertungen mussten sich die Kernkraftwerksbetreiber aber auf leicht höhere Kosten einstellen.

Dass der zu zahlende Betrag geringfügig angepasst werde, sei seit langem bekannt, sagte ein Eon-Sprecher auf Nachfrage. Aus der Endabrechnung auf Basis der inzwischen vorliegenden Jahresabschlüsse könne sich für Eon eine Anpassung des Zahlbetrages um rund 100 Millionen Euro ergeben. Bisher rechnete Eon mit einer Zahlung von 10,0 Milliarden Euro an den Atomfonds.

Von den anderen Unternehmen war kurzfristig keine Reaktion zu erhalten. Zuerst hatte der Spiegel über das Thema berichtet.

Mit der Zahlung an den Atomfonds geht die Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung von RWE, Eon, Vattenfall und EnBW an den Bund über. Für Versorger sind die kurzfristigen Belastungen ohne Zweifel, langfristig entledigen sie sich aber eines großen Risikos. Die Suche nach einem geeigneten Endlager für den strahlenden Abfall dürfte Jahrzehnte dauern. Die Atomkonzerne wollen ihre Überweisungen an den Atomfonds im Juli leisten.

May 04, 2017 11:54 ET (15:54 GMT)

