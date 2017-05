Mainz (ots) - Woche 19/17



So., 7.5.



Bitte geänderten Ablauf, Beginnzeitkorrekturen und neuen Ausdruck beachten:



19.00 heute



19.20 Wahl 2017 im ZDF (VPS 19.25) Wahl in Schleswig-Holstein



19.25 Wahl 2017 im ZDF (VPS 19.25/HD/UT) Berliner Runde Leitung: Elmar Theveßen



19.55 ZDF spezial Entscheidung in Frankreich - Marine Le Pen oder Emmanuel Macron



20.15 Herzkino Honigfrauen



21.45 heute-journal (HD/UT) Wahlen in Schleswig-Holstein und Frankreich Wetter Live aus Mainz und Paris Moderation: Claus Kleber, Marietta Slomka Kommentar: Chefredakteur Peter Frey



22.35 The Missing - Wo ist Oliver? (3) (VPS 22.15)



0.30 heute (VPS 0.50)



0.40 ZDF-History (VPS 0.05)



(Weiterer Ablauf ab 1.25 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 22/17



So., 28.5.



20.15 Herzkino Fluss des Lebens - Geliebte Loire Bitte korrekte Schreibweise bei Rolle/Darsteller beachten: Flavie Marion Creusvaux



Bitte streichen: Creusevaux



Bitte korrekte Schreibweise beachten: Regie: Franziska Meyer Price



Bitte streichen: Meyer-Price



---------------------



zu So., 28.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.20 Frag den Lesch (HD) Was ist der Mensch? Deutschland 2017



("Frag den Lesch: Mega-Explosion im Universum" wird auf Sonntag, 4.6.2017, 1.50 Uhr verschoben.)



Woche 23/17



Sa., 3.6.



23.00 das aktuelle sportstudio Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer



So., 4.6.



Bitte Änderung beachten:



1.50 Frag den Lesch (HD) Mega-Explosion im Universum (Text und weitere Angaben s. 28.5.2017)



("Frag den Lesch: Wo Naturwissenschaften an ihre Grenzen stoßen" entfällt.)



Woche 24/17



So., 11.6.



9.03 sonntags Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Andrea Ballschuh



