ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Donnerstag in den Reigen steigender Börsen in Europa eingereiht. Die eidgenössische Börse sprang dabei auf ein weiteres 52-Wochenhoch. Händler nannten gleich mehrere Gründe für den Höhenflug: Die US-Notenbank hatte mit ihren Kommentaren zum Stillhalten kein Störfeuer geliefert. Dazu gesellten sich am Donnerstag positive Konjunkturdaten der EU-Sorgenkinder Spanien und Italien. Zudem hatte der sozialliberale Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron in Frankreich das TV-Duell mit der rechtspopulistischen Marine Le Pen am Vorabend klar für sich entschieden, wie aktuelle Umfragen zeigten. "Ein Sieg Macrons ist nach dem gestrigen TV-Duell eine ausgemachte Sache für die Börse. Damit dürfte die politische Situation in Europa wieder etwas sicherer geworden sein", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. In diesem Gemengelage bremste selbst ein gesunkenes Verbrauchervertrauen in der Schweiz die Kauflaune nicht.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 8.980 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 49,34 (zuvor: 49,95) Millionen Aktien. Swiss Re stiegen um 1,8 Prozent nach als solide bezeichneten Quartalszahlen. Der Rückversicherer konnte einen Nettogewinn von 656 Millionen Dollar vermelden, was im Rahmen der Analystenschätzungen lag. "Swiss Re hat über solide Ergebnisse mit einer anständigen Performance im Rückversicherungsgeschäft berichtet, nur bei Life Capital wurden die Schätzungen verfehlt", hieß es dazu von Baader Helvea. Im ersten Quartal litt der Konzern unter einem hohen Schadensaufkommen, der Gewinn sackte stark ab. Ein Grund waren die erwarteten Schadensforderungen von 350 Millionen Dollar durch den Wirbelsturm Debbie, der in Australien wütete.

Mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent präsentierten sich Nestle noch fester. Der deutsche Tiefkühlkostanbieter Frosta sicherte sich das italienische Tiefkühlkostgeschäft des Lebensmittelkonzerns. Das Unternehmen habe das Vertriebsgeschäft inklusive der Markenrechte für die Tiefkühlkostmarken "La Valle Degli Orti", "Mare Fresco" und "Surgela" für den italienischen Markt gekauft, teilte Frosta mit. Anfang April hatte Frosta bereits mitgeteilt, exklusiv mit Nestle zu verhandeln. Am Tage der Generalversammlung legten UBS um 0,9 Prozent zu. Die Wettbewerberpapiere der Credit Suisse gewannen 1,0 Prozent.

