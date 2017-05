Zürich - Die Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange ändert per 18. September 2017 das Regelwerk der SMI-Indexfamilie. Neu wird das Gewicht der grössten Titel im SMI auf 18% gekappt. Gleichzeitig wird die SIX einen neuen Index lancieren, in dem die Gewichte wie bis anhin nicht gekappt sind, wie die SIX Swiss Exchange am Donnerstag mitteilt. Die Änderungen würden unter Berücksichtigung von Übergangsbestimmungen angewendet.

Der Entscheid sei nach einer Marktkonsultation und gestützt auf die Empfehlung der Index-Kommission gefällt worden, ...

