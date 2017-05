Liebe Leser,

Siemens hat am 4. Mai 2017 die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Oktober 2016 bis 30.09.2017) vorgelegt. Wie der Konzern in der Pressemitteilung zur Vorlage des Zwischenergebnisses schreibt, setzte das DAX-Unternehmen sein profitables Wachstum fort. An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Kennzahlen.

Umsatz wächst, Ergebnis stabil

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6% auf gut 20,2 Mrd. ...

