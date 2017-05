ALENÇON (dpa-AFX) - Frankreichs scheidender Staatschef François Hollande hat der rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen Ahnungslosigkeit in der Währungspolitik vorgeworfen. "Der Euro ist eine Bedingung für Unternehmen, um zu exportieren, zu importieren", sagte Hollande am Donnerstag bei einer Rede in Alençon im Nordwesten des Landes. "Der Euro erlaubt es uns auch, eine stabile Währung zu haben, niedrige Zinsen und eine gesicherte Kaufkraft." Unwissen könne es nicht erlauben, Präsident zu sein, sagte er in einer klaren Anspielung auf Le Pen. Diese will wieder eine nationale Währung für Frankreich.

Die 48-Jährige trifft in der entscheidenden Runde der Präsidentenwahl am Sonntag auf ihren sozialliberalen Widersacher Emmanuel Macron. Le Pen will im Fall ihres Wahlsiegs mit den anderen Euro-Ländern eine Rückkehr zu nationalen Währungen aushandeln. Es solle parallel aber weiterhin eine gemeinsame Währung geben, die von Zentralbanken, Staaten und Großunternehmen für den internationalen Handel genutzt werden könne. Wie sie sich das konkret vorstellt, ist unklar. Bei einem TV-Duell am Mittwochabend hatte Macron ihre Währungspläne als "großen Unsinn" kritisiert./sku/DP/jha

