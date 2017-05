Zürich (awp) - Bei der Swiss Finance Property AG und der Swiss Finance Property Funds AG kommt es zu personellen Änderungen in der ansonsten identischen Geschäftsleitung. Anfangs Mai tritt Urs Kunz in die Geschäftsleitung ein und übernimmt den Bereich Marketing Sales, wie der Asset Manager am Donnerstag mitteilt. Adrian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...