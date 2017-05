Bonn/Leipzig (ots) - Die gesellschaftliche Teilhabe und Kontrolle war eine der grundlegenden Säulen bei der Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nach den Vorgaben der Besatzungsmächte sollte er in doppelter Weise binnenplural ausgerichtet sein: alle relevanten Themen der Gesellschaft in einem Programm sowie seine Kontrolle durch die gesellschaftlich relevanten Gruppen und Kräfte. Das Ziel: Bildung der Gesellschaft, ihre Integration, der Zusammenhalt der unterschiedlichen Gruppen und Interessen. Staatsfern aber gesellschaftsnah. Wie hat sich die gesellschaftliche Teilhabe entwickelt? Welchen Stellenwert besitzt sie in einem wesentlich veränderten Rundfunk? Wie gestaltet sich die Mitwirkung der Gesellschaft in Gegenwart und Zukunft? Das sind die Fragen und Themen des Symposiums der Historischen Kommission der ARD am 04. und 05. Mai 2017 in Leipzig. phoenix zeigt die Podiumsdiskussion "Wem gehört der Rundfunk? - Einfluss, Partizipation, Kontrolle - Grundlegende Fragen zu Rundfunk und Gesellschaft gestern - heute - morgen".



Moderatorin Nathalie Wappler Hagen, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission, diskutiert mit



- Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen - Prof. Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDR - Prof. Thomas Kleist, Intendant des Saarländischen Rundfunks - Marlehn Thieme, Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates - Barbara Stamm, Vorsitzende des BR-Verwaltungsrates - Prof. Wolfgang Schulz, Hans-Bredow-Institut - Frauke Gerlach, Direktorin Grimme-Institut



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de