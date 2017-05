Anleger wetten bei der Stichwahl in Frankreich auf einen Sieg Emmanuel Macrons. Die Spekulationen treiben die Nachfrage nach französischen Anleihen. Und auch der Dax setzt seinen Rekordlauf fort.

Für die Börse scheint die französische Präsidentschafts-Wahl bereits gelaufen: Nach einem TV-Duell der beiden Kandidaten setzten Anleger darauf, dass der europafreundliche Emmanuel Macron am Sonntag das Rennen macht. Investoren deckten sich mit Aktien und französischen Anleihen ein, der Euro erklomm mit 1,0970 Dollar den höchsten Stand seit sechs Monaten. "Was die Wahl in Frankreich angeht, ist ein Sieg Macrons nach dem gestrigen TV-Duell eine ausgemachte Sache für die Börse", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets.

Der Dax legte am Donnerstag ein Prozent zu und schloss mit 12.647,78 Punkten so hoch wie noch nie. Der EuroStoxx50 gewann 1,2 Prozent auf 3627,88 Zähler. Der französische Leitindex CAC40 erklomm mit 5372 Punkten den höchsten Stand seit neuneinhalb Jahren. Anleger an der Wall Street zogen sich dagegen unter anderem wegen enttäuschender Bilanzzahlen von Facebook zurück, der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zu Börsenschluss in Europa 0,1 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...