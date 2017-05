Der DAX steigt und steigt und alle wundern sich wieso. Erstens haben die letzten Tage die meisten auf fallende Kurse gesetzt und zweitens, gibt es vor Wahlen keinen Crash, aber die Massse will das anscheinend nicht glauben. Auch der MDAX ist nicht zu bremsen, bei dem zeigte mein Handelssystem am 09.11.17 ein Longsignal an, das inzwischen 4000 Punkte im Plus ist. Das Jahr ist bis jetzt sehr erfolgreich ...

