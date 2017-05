Als erster prominenter deutscher Bankchef fordert Wolfgang Kirsch den Abbruch der Verhandlungen über globale Kapitalregeln. Aufgrund der Entwicklungen in den USA müsse erst geprüft werden, ob Basel IV realisierbar ist.

Die DZ Bank fordert ein Ende der Verhandlungen über neue Kapitalregeln für Geldhäuser weltweit. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in den USA müsse man prüfen, ob sich das geplante Regelwerk (Basel IV) in seiner Gesamtheit überhaupt umsetzen lasse, sagte Wolfgang Kirsch, Vorstandschef des zweitgrößten deutschen Geldhauses, am Donnerstag laut Redetext bei einer Veranstaltung in Freiburg. "In einer Zeit, in der nicht einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...