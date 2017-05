"Atomkraft? Nein, danke!", meinen viele Deutsche. Doch der Ausstieg aus der Kernkraft wird teuer als erwartet. Zu dem Gesamtbetrag von 24,1 Milliarden Euro kommen nochmal 30 Millionen hinzu.

Der Ausstieg aus der Kernkraft wird für die Stromkonzerne teurer als bisher veranschlagt. Die vier Energieriesen Vattenfall, Eon, RWE und EnBW müssen nun insgesamt 24,4 Milliarden Euro und damit rund 300 Millionen Euro mehr in einen staatlichen Fonds einzahlen, der die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls regeln soll. Das bestätigten am Donnerstag Verhandlungskreise in Berlin. Zuvor hatte "Spiegel-Online" darüber berichtet.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...