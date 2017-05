Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Auftragseingang Industrie etwas schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im März etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Handelsministeriums stiegen die Auftragseingänge gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gerechnet.

US-Produktivität sinkt im 1. Quartal deutlicher als erwartet

Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 außerhalb der Landwirtschaft deutlicher als erwartet gesunken. Nach Angaben des Arbeitsministeriums ging die Produktivität gegenüber dem Vorquartal annualisiert um 0,6 Prozent zurück. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätsrückgang von nur 0,2 Prozent gerechnet.

Defizit in der US-Handelsbilanz sinkt unerwartet

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA hat im März entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Nach Angaben des Handelsministeriums betrug es 43,71 (Vormonat revidiert: 43,76) Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Minus von 44,50 Milliarden gerechnet, Basis war ein vorläufiger Februar-Wert von 43,56 Milliarden Dollar gewesen.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gesunken

In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 29. April 2017 deutlicher zurückgegangen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 19.000 auf 238.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 248.000 vorhergesagt.

Atomfonds könnte für Konzerne 300 Mio Euro teurer werden

Die vier Atomkonzerne in Deutschland müssen möglicherweise mehr Geld an den öffentlich-rechtlichen Atomfonds zahlen als bislang bekannt. Insgesamt könnte sich die Summe auf 24,4 Milliarden Euro belaufen, erklärte die atompolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sylvia Kotting-Uhl. Bislang war von 23,6 Milliarden Euro die Rede. Kotting-Uhl beruft sich auf Berechnungen des Bundesumweltministeriums, die ihr Büro abgefragt habe.

Praet: Fortschritte bei Inflation unzureichend

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, hat die anhaltend lockere EZB-Geldpolitik verteidigt. "Bisher sprechen die Anzeichen für nur unzureichende Forschritte beim dauerhaften Anstieg der Inflation in Richtung des Zielwerts von unter, aber nahe 2 Prozent", sagte Praet laut vorab verbreitetem Redetext. Dies sei aber die Voraussetzung für eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik.

EU-Kommission will Euro-Derivate-Clearing nur in EU zulassen

Die EU-Kommission hat angedeutet, dass sie eine Abwicklung von auf Euro lautenden Derivaten in London nach einem EU-Austritt Großbritanniens nicht mehr zulassen würde. In einem an das Europaparlament gerichteten Dokument kündigte sie für Juni Gesetzesvorschläge an, die auch Vorgaben hinsichtlich des Sitzes zentraler Gegenparteien enthalten sollen, die Euro-Derivate abwickeln. Die Europäische Zentralbank (EZB) begrüßte das Vorhaben.

Tusk: Brexit-Verhandlungen könnten bei anhaltendem Streit "unmöglich" werden

Nach dem offenen Schlagabtausch zwischen Brüssel und London zum Brexit hat EU-Ratspräsident Donald Tusk vor einem Scheitern der Austrittsverhandlungen mit Großbritannien gewarnt. "Diese Verhandlungen sind schwierig genug", sagte Tusk. "Wenn wir zu streiten beginnen, noch bevor sie begonnen haben, werden sie unmöglich." Tusk rief alle Seiten zu "Diskretion, Mäßigung, gegenseitigem Respekt und einem Maximum an gutem Willen" auf.

Bundesbank: "Blasen"-Ampel bei Immobilien steht auf gelb

Die Deutsche Bundesbank sieht nach den Worten ihres Vorstandsmitglieds Andreas Dombret zunehmend Risiken für die Entstehung einer Immobilienblase in Deutschland. Bei einer Konferenz verwies Dombret darauf, dass es zu Preisübertreibungen komme, die Vergabe von Immobilienkrediten zunehme und die Banken deshalb möglicherweise mehr Risiken in ihren Büchern hätten. Eine Schlüsselrolle bei diesen Entwicklungen spielt laut Dombret das niedrige Zinsniveau, dessen Auswirkungen auf die Banken die Bundesbank gerade wieder prüft.

Macron entscheidet TV-Duell gegen Le Pen für sich

Vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag ist Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron als Sieger aus dem Fernsehduell gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen hervorgegangen. 63 Prozent der Zuschauer fanden Macron überzeugender, wie eine Umfrage ergab. Le Pen warf Macron vor, sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu unterwerfen: "So oder so wird Frankreich künftig von einer Frau regiert - entweder von mir oder von Frau Merkel."

Russland, Türkei und Iran unterzeichnen Memorandum zu Schutzzonen für Syrien

Russland, die Türkei und der Iran haben ein Memorandum über die Einrichtung von Schutzzonen in Syrien unterzeichnet. Delegationsleiter der drei Länder unterschrieben in der kasachischen Hauptstadt Astana ein entsprechendes Dokument, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte sich am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan für die Einrichtung von "Zonen der Deeskalation" in Syrien eingesetzt.

Gericht: Flucht vor Kriegsdienst aus Syrien ist kein Grund für Asyl

Junge Syrer, die aus Angst vor ihrem Kriegsdienst für den syrischen Staatschef Baschar al-Assad fliehen, haben hierzulande keinen Anspruch auf Asyl. Sie würden bei der Rückkehr in ihre Heimat zwar bestraft, aber "nicht als politische Gegner verfolgt", begründete das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster in einem Urteil die Verweigerung des Flüchtlingsstatus für einen 20-jährigen Syrer.

Merkel will mehr Investitionen in deutscher Grundstoffindustrie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die schleichende De-Industrialisierung in der deutschen Grundstoffindustrie nicht länger hinnehmen. Die Bundesregierung tue alles dafür, "eine Abwanderung energieintensiver Unternehmen ins Ausland zu verhindern", sagte die Kanzlerin bei der Eröffnung eines Aluminiumwerkes der norwegischen Firma Norsk Hydro in Grevenbroich bei Düsseldorf.

Schäuble ruft zu mehr Investitionen in Afrika auf

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat mehr private Investitionen in Afrika als "entscheidend" bezeichnet, um die dortigen wirtschaftlichen Bedingungen zu verbessern. "Um private Investitionen zu erhöhen, braucht man die Voraussetzungen", betonte der deutsche Finanzminister aber bei einer Diskussion des "World Economic Forum on Africa" in Durban.

Von der Leyen soll sich in Ausschuss erklären

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bleibt wegen der Skandalserie in der Bundeswehr unter Druck. SPD und Opposition wollen die Ministerin in der kommenden Woche vor den Verteidigungsausschuss des Bundestags zitieren. "Wir wollen keine Show, sondern Sachaufklärung", sagte die Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger. Von der Leyen beriet unterdessen mit rund hundert Führungskräften der Bundeswehr auf einem Krisentreffen über die jüngsten Vorfälle.

Blutige Straßenschlacht zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Caracas

Bei den Protesten gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro haben sich Regierungsgegner und Sicherheitskräfte erneut blutige Straßenschlachten geliefert. Ein 18-jähriger Demonstrant wurde getötet und mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Mehrere Demonstranten wurden von gepanzerten Fahrzeugen angefahren. Ein Protestteilnehmer fing Feuer. Trotz der anhaltenden Gewalt riefen Studenten zu neuen landesweiten Kundgebungen auf.

