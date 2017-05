Straubing (ots) - Einschneidend ist die Ankündigung dennoch. Nicht nur, weil der Prinz der Queen eine wichtige Stütze ist. Sein Rückzug ist symbolhaft. Er erinnert daran, dass Elizabeths Regentschaft nicht endlos ist. Wenn es eines nicht mehr allzu fernen Tages soweit ist, wird das ein epochales Erlebnis für das ohnehin verunsicherte britische Volk sein. Die Königin ist Markenzeichen Großbritanniens und in schweren Zeiten, in denen das Königreich - Stichwort Brexit - auf eine ungewisse Zukunft zusteuert, ein Fels in der Brandung. Es muss sich zeigen, ob ihr Nachfolger, ob er nun Charles oder William heißen wird, die Lücke füllen kann.



