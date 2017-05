Mannheimer Morgen zum Markt für Ablesedienste Überschrift: Wichtige Ergebnisse Es ist gut, dass das Bundeskartellamt den Markt für Ablesedienste untersucht. Jeder Vermieter, Mieter und Wohnungseigentümer hat mit diesen Unternehmen zu tun. Um so wichtiger ist es, dass auf dem Markt ausreichend Wettbewerb herrscht. Eine Belebung könnte dafür sorgen, dass Verbraucher weniger Geld zahlen müssen, um Heiz- und Wasserkosten erfassen zu lassen. Das Kartellamt hat recht in seiner Einschätzung, dass das größte Problem darin besteht, dass gerade Mieter in der Regel die Kosten für das Ablesen tragen müssen, ohne selbst Vertragspartner zu sein. Denn der Vermieter vergibt den Auftrag und legt die Kosten um. Oft sind diese für den Nutzer nur schwer oder überhaupt nicht detailliert nachzuvollziehen. Hier könnten Informationsrechte oder Ausschreibungspflichten helfen. Noch an anderer Stelle hapert es: Ein Wechsel des Anbieters ist oft schwierig, weil Preise und Qualität der angebotenen Leistungen nur begrenzt vergleichbar sind. Die Eichfristen der Zähler sind uneinheitlich - daraus resultieren unter anderem lange Vertragslaufzeiten, aus denen Verbraucher vorzeitig nicht herauskommen. Das wiederum begrenzt den Wettbewerb zwischen verschiedenen Ablesediensten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

May 04, 2017 13:13 ET (17:13 GMT)