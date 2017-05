Frankfurt (ots) - Das ist schon eine seltsame Konstellation: Halb Europa jubelt einem politischen Aufsteiger zu, von dem ganz Europa nicht weiß, was er will. Jedenfalls nicht genau. Sozialliberale nennen ihn sozialliberal, Liberale liberal, und wer sich modern vorkommt, nennt ihn Modernisierer. Es soll sogar Linke geben, die bei ihm linke Elemente aufgespürt haben. Und alle seufzen erleichtert: Wenn Emmanuel Macron Präsident wird in Frankreich, dann hat auch Europa gesiegt. Die Begeisterung ist einerseits verständlich, denn natürlich ist alles besser als eine reaktionäre Nationalistin, die nicht nur der EU, sondern dem europäischen Gedanken insgesamt irreparablen Schaden zufügen könnte. Aber andererseits sollte im parteiübergreifenden Jubel die Frage nicht untergehen, für welches Europa Macron, der "Europäer", steht.



