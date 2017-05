Berlin (ots) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) veranstaltet vom 21. bis 23. Mai in Berlin eine Konferenz zur Friedensverantwortung der Religionen. "Achtzig Prozent der Weltbevölkerung bekennen sich zu einer Religion. Die Religionsgemeinschaften tragen in meinen Augen daher eine große Verantwortung für den Frieden und den Zusammenhalt in der Gesellschaft", schreibt Gabriel in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). "Sie sind nicht-staatliche Akteure, mit denen wir als weltliche Regierung enger zusammenarbeiten wollen. Um einen Anfang zu machen, habe ich hundert internationale Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Religionen für Ende Mai nach Berlin eingeladen, um über die Friedensverantwortung der Religionen zu sprechen", so der Außenminister weiter.



