In wenigen Wochen starten wir nach der kostenfreien Financial Literacy Laufapp "Runplugged" - http://www.runplugged.com/app unsere erste reine Finanzapp: iReport für das iPad in Kooperation mit Tailored Apps, es handelt sich um ein Comeback, denn wir hatten ein ähnliches Projekt schon vor Jahren - sehr erfolgreich - am Start. Ausgestattet mit den aktuellen News von http://www.boerse-social.com und http://www.boerse-social.com/magazine wird iReport (für den User kostenfrei) erneut ein Renner werden. Die eigentlichen Stars sind aber die Geschäftsberichte, die wir in neuer Form, incl. Audio, präsentieren werden. Dies über unser Projekt http://www.boersenradio.at . Ab 400 Euro ist man mit dem zB GB dabei. Auch historische GBs sowie englischsprachige...

Den vollständigen Artikel lesen ...