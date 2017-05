Essen (ots) - Es mag ja sein, dass die Politik in Deutschland zuweilen etwas langweilig daherkommt. So waren beim jüngsten TV-Duell zwischen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und ihrem CDU-Herausforderer Armin Laschet nicht wirklich fundamentale inhaltliche Unterschiede auszumachen. Auch der Ton zwischen den beiden war zeitweise allenfalls forsch, kaum einmal aggressiv - und schon gar nicht hasserfüllt.



Wie wohltuend ein solch zivilisierter Umgang ist, zeigt der Präsidentschafts-Wahlkampf in Frankreich. Was sich der Liberale Emmanuel Macron und die Rechtsextreme Marine Le Pen im Fernsehen leisteten, war abstoßend. Vor allem die Chefin des Front National überkübelte ihren Rivalen mit Vorwürfen, ersetzte Fakten durch Behauptungen, schürte Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile gegen die Deutschen.



Macron keilte zurück, nannte die extremistische Frontfrau "Parasit". Einmal mehr machte der Auftritt deutlich, was Europa nach einem Wahlsieg Le Pens drohen würde. Für das Zusammenleben wäre eine rechtsextreme französische Präsidentin schlichtweg eine Katastrophe. Die letzten Umfragen machen indes Hoffnung, dass es soweit nicht kommt.



