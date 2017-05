--------------------------------------------------------------

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die norwegische

Ministerpräsidentin Erna Solberg haben Hydros neue Automobillinie für

leichte und innovative Aluminiumlösungen in Automobilen eingeweiht.



An der Eröffnungszeremonie im Hydro-Werk Grevenbroich nahmen etwa

500 geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft, Vertreter der

deutschen Automobilindustrie, wichtige Zulieferer, Forschung &

Entwicklung und Anteilseigner teil.



Dank der neuen hochmodernen Automobillinie ist Hydro in der Lage,

mehr Aluminium an die Autohersteller zu liefern. Die Jahresproduktion

steigt von 50.000 auf 200.000 Tonnen Aluminiumcoils. Insgesamt

liefert Hydro jährlich fast eine Million Tonnen Aluminium an die

Automobilindustrie - das trägt dazu bei, dass die Industrie bessere,

sicherere, komfortablere und vor allem umweltfreundlichere Autos

bauen kann.



"Um das Auto von morgen zu bauen, braucht man das Metall der

Zukunft. Hier in der neuen Automobillinie von Hydro werden automobile

Träume und Hoffnungen wahr. Wir ermöglichen unseren Partnern, die zu

den innovativsten Autobauern in der Welt gehören, ihre Fahrzeuge

leichter zu machen und somit den Kraftstoffverbrauch und die

Abgaswerte zu senken", sagte Svein Richard Brandtzæg in seiner

Eröffnungsrede.



"Schafft neue Arbeitsplätze und Sicherheit in beiden Ländern"



Bei der Eröffnungsfeier waren Bundeskanzlerin Angela Merkel und

die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg anwesend. Dies zeigt

die starke Verbundenheit und enge Zusammenarbeit zwischen den beiden

Ländern. Beide Staatsoberhäupter hielten eine Rede, bevor die neue

Produktionslinie enthüllt wurde.



Angela Merkel sagte, die neue Fertigungsanlage sei ein

"ausgezeichnetes Geburtstagsgeschenk zum Jubiläum von Hydro in

Deutschland und ein Versprechen für die Zukunft". Sie betonte die

ausgezeichnete Energieeffizienz von Aluminium, das immer und immer

wieder mit nur einem Bruchteil der ursprünglich benötigten Energie

recycelt werden kann.



Die Kanzlerin sprach von Aluminium als einem Leichtmetall, das

aber ein Schwergewicht sei.



Ministerpräsidentin Erna Solberg verwies auf die Bedeutung der

Investition von Hydro in Deutschland als Teil eines Puzzles im Kampf

gegen den Klimawandel.



"Aluminium wird daher mit Recht das 'grüne Metall' genannt. Dieses

leichte Metall ist der Werkstoff der Zukunft und hat ein

beträchtliches Potenzial, mehr und mehr verwendet zu werden. Mit

dieser neuen Automobillinie versetzt Hydro die Autoindustrie in die

Lage, statt Stahl zunehmend Aluminium zu verwenden. Dadurch werden

die Fahrzeuge leichter. Und leichtere Fahrzeuge brauchen weniger

Treibstoff und sind somit klimafreundlicher. Das hier ist ein gutes

Beispiel dafür, wie der Kampf gegen den Klimawandel mit dem Erfolg

auf dem globalen Markt Hand in Hand gehen kann", sagte die

norwegische Ministerpräsidentin.



Sie kommentierte auch die Investition auch aus bilateralen Sicht.



"Hydro ist ein führendes Industrieunternehmen in Norwegen und ein

großer globaler Aluminiumanbieter. Es ist positiv für Norwegen, dass

Hydro seine internationale Position stärkt. Und es ist positiv für

Deutschland, das Hydro sich entschieden hat, hier in der Nähe der

deutschen Automobilindustrie zu investieren. Das schafft

Arbeitsplätze und Sicherheit in beiden Ländern", fügte die

Ministerpräsidentin hinzu.



Ein Rundgang durch die neue Fertigungsanlage



Nach der offiziellen Eröffnung führte der junge Ingenieur Lutz

Kaufmann aus dem Grevenbroicher Werk Bundeskanzlerin Angela Merkel

und Ministerpräsidentin Erna Solberg durch die neue

Produktionsanlage, bevor beide ein kurzes Statement für die Medien

abgaben.



"Es gibt auch viele konkrete Verbindungen zwischen unseren

Ländern, zum Beispiel Pipelines für Erdgas und Seekabel für Strom,

die Südnorwegen und Norddeutschland verbinden. Durch die Wahl von

Deutschland als strategischem Partner für neue U-Boote haben wir

meiner Meinung nach eine gute Grundlage für langfristige Beziehungen

- sowohl im militärischen wie im industriellen Bereich gelegt. Das

norwegische Unternehmen Hydro hat in den letzten Jahren einige

strategische Investitionen in Norwegen und Deutschland vorgenommen,

um die Nachfrage nach Aluminium seitens der Automobilindustrie

erfüllen zu können. Gleichzeitig sichert Hydro dadurch hochwertige

Industriearbeitsplätze in beiden Ländern. Die neue Automobillinie

hier in Grevenbroich in der Nähe von Düsseldorf ist ein gutes

Beispiel dafür", sagte Ministerpräsidentin Solberg.





