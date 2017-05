López Núñez war jahrelang die rechte Hand von Drogenbaron Guzmán. Nach seiner Festnahme hoffen die Ermittler auf intime Details aus dem Inneren des Verbrecherkartells. Vom Vermögen von "El Chapo" fehlt stets jede Spur.

Nach der Festnahme von Drogenboss Dámaso López Núñez hoffen die mexikanischen Sicherheitsbehörden auf Aussagen zum Logistik- und Finanzwesen des Sinaloa-Drogenkartells. "Die Informationen sind sehr wichtig, um der Struktur dieses wichtigen Kartells zu schaden", sagte Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong am Donnerstag im Radiosender Fórmula.

López Núñez galt als Vertrauter und möglicher Nachfolger von Sinaloa-Chef Joaquín "El Chapo" Guzmán, der ebenfalls festgenommen worden war und inzwischen an die USA ausgeliefert ist. López Núñez wurde am Dienstag in Mexiko-Stadt gefasst. Derzeit ...

