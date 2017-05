Mehr als 300.000 neue Abonnenten im ersten Quartal - das Digitalgeschäft der New York Times wächst kräftig. Ironischerweise kann sie sich dafür bei einem Mann bedanken, der sie hasst: beim US-Präsidenten. Ein Kommentar.

Die Meinung von Donald Trump über die New York Times ist eindeutig: Für den Präsidenten gehört die Zeitung zu den "Fake News"-Medien, die seiner Meinung nach "getürkte Nachrichten" herausgeben. In Twitter-Einträgen bezeichnet er die New York Times immer als "failing" - als erfolglos und scheiternd.

Neue Zahlen zeigen allerdings ein anderes Bild: Die 1851 gegründete New York Times ist aktuell sehr erfolgreich: Im ersten Quartal 2017 gewann sie knapp 310.000 neue digitale Abonnenten hinzu. Der Aktienkurs machte nach Bekanntgabe der Nachricht einen Freudensprung.

Die Ironie der Geschichte: Verantwortlich für den Erfolg ist hauptsächlich Donald Trump. Seine dauernde ...

